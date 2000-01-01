В Индии протестовали врачи

Ведущая индийская медицинская ассоциация (IMA) выступила организатором массовых протестов медицинского персонала с целью повышения безопасности в больницах после нападения на врачей в Калькутте, - сообщает Рупак Де Чоудхури и Шоунак Дасгупта.
Штат Западная Бенгалия, столицей которого является Калькутта, больше всего пострадал от забастовки, в результате которой остановили работу около 13 крупных государственных больниц, пишет Reuters.
Протесты были начаты в ответ на нападение на медицинский персонал в Калькутте, в результате которого трое младших врачей получили серьезные ранения после ссоры с семьей, родственник которой умер.