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В Индии протестовали врачи 14.06 20:30   MIGnews.com

В Индии протестовали врачи

Ведущая индийская медицинская ассоциация (IMA) выступила организатором массовых протестов медицинского персонала с целью повышения безопасности в больницах после нападения на врачей в Калькутте, - сообщает Рупак Де Чоудхури и Шоунак Дасгупта.

Штат Западная Бенгалия, столицей которого является Калькутта, больше всего пострадал от забастовки, в результате которой остановили работу около 13 крупных государственных больниц, пишет Reuters.

Протесты были начаты в ответ на нападение на медицинский персонал в Калькутте, в результате которого трое младших врачей получили серьезные ранения после ссоры с семьей, родственник которой умер.


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