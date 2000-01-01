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Дело Голунова: глава РФ уволил генералов Девяткина и Пучкова 14.06 16:55   MIGnews.com

Дело Голунова: Глава РФ уволил генералов Девяткина и Пучкова

Российский гарант уволил из органов внутренних дел генерал-майоров полиции Юрия Девяткина и Андрея Пучкова, пишет пресс-служба Кремля.

Об увольнении ходатайствовал председатель МВД Владимир Колокольцев, который рассказал о решении 11 июня в своем заявлении о деле журналиста Ивана Голунова. Журналист был освобожден от уголовного преследования,так как не было доказано его участие в покушении на сбыт наркотиков. Известно, что дело вызвало массу критики.

Девяткин руководил управлением по контролю за оборотом наркотиков главного управления МВД России по Москве, Пучков – начальник УВД по Западному административному округу столицы.


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