Дело Голунова: Глава РФ уволил генералов Девяткина и Пучкова
Российский гарант уволил из органов внутренних дел генерал-майоров полиции Юрия Девяткина и Андрея Пучкова, пишет пресс-служба Кремля.
Об увольнении ходатайствовал председатель МВД Владимир Колокольцев, который рассказал о решении 11 июня в своем заявлении о деле журналиста Ивана Голунова. Журналист был освобожден от уголовного преследования,так как не было доказано его участие в покушении на сбыт наркотиков. Известно, что дело вызвало массу критики.
Девяткин руководил управлением по контролю за оборотом наркотиков главного управления МВД России по Москве, Пучков – начальник УВД по Западному административному округу столицы.