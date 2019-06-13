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Новозеландский стрелок Таррант говорит, что он невиновен 14.06 16:16   MIGnews.com

Новозеландский стрелок Таррант утверждает, что он невиновен

Австралийский гражданин Брентон Таррант, устроивший теракт в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч, отказывается признавать себя виновным в убийстве более 50 человек.

В пятницу, 14 июня, состоялось судебное слушание, в ходе которого австралиец отказался признавать свою вину.

Тарранту предъявляют 92 обвинения, из них: 51 – в убийстве, 40 – в покушении на убийство, и одно – в терроризме.

В зале суда обвиняемого не было. Связь с ним установили с помощью видеотрансляции из тюрьмы строго режима Пареморемо. На видео Таррант улыбался, а его адвокат Шейн Тейт заявил, что подзащитный свою вину в предъявленных обвинениях не признает.

В суде заявили, что следующее заседание состоится, ориентировочно, 4 мая 2020 года, пишет The New York Times.

За время содержания подсудимого в тюрьме строго режима врачи провели его психическое здоровье, и по результатам проведенных тестов заявили, что никаких проблем с умственной деятельностью у того нет. Потому судья Камэрон Мандер отметил, что обвиняемый может присутствовать в суде, давать показания и участвовать в судебном разбирательстве в целом.

Согласно законодательству Новой Зеландии, убийство влечет за собой пожизненное заключение, но осужденные убийцы должны провести в тюрьме не менее 10 лет, прежде чем смогут получить условно-досрочное освобождение. За совершение террористического акта возможен пожизненный срок.



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