Новозеландский стрелок Таррант утверждает, что он невиновен
Австралийский гражданин Брентон Таррант, устроивший теракт в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч, отказывается признавать себя виновным в убийстве более 50 человек.
В пятницу, 14 июня, состоялось судебное слушание, в ходе которого австралиец отказался признавать свою вину.
Тарранту предъявляют 92 обвинения, из них: 51 – в убийстве, 40 – в покушении на убийство, и одно – в терроризме.
В зале суда обвиняемого не было. Связь с ним установили с помощью видеотрансляции из тюрьмы строго режима Пареморемо. На видео Таррант улыбался, а его адвокат Шейн Тейт заявил, что подзащитный свою вину в предъявленных обвинениях не признает.
В суде заявили, что следующее заседание состоится, ориентировочно, 4 мая 2020 года, пишет The New York Times.
За время содержания подсудимого в тюрьме строго режима врачи провели его психическое здоровье, и по результатам проведенных тестов заявили, что никаких проблем с умственной деятельностью у того нет. Потому судья Камэрон Мандер отметил, что обвиняемый может присутствовать в суде, давать показания и участвовать в судебном разбирательстве в целом.
Согласно законодательству Новой Зеландии, убийство влечет за собой пожизненное заключение, но осужденные убийцы должны провести в тюрьме не менее 10 лет, прежде чем смогут получить условно-досрочное освобождение. За совершение террористического акта возможен пожизненный срок.