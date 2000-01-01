14.05 08:59 MIGnews.com

Сын бен Ладена призывает убивать американцев и евреев

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Террористическая группировка "Аль-Каида" опубликовала в интернете видео с призывом к своим боевикам совершать атаки на евреев и еврейские объекты по всему миру. С определенной долей уверенности можно утверждать, что голос на записи принадлежит одному из сыновей бывшего "террориста №1" Усамы бен Ладена.На 10-минутном ролике показаны теракты по всему миру, включая несколько, совершенных арабами в Израиле. При этом Хамза бен Ладен призывает мусульман в "Америке, на Западе и оккупированной Палестине" совершать одиночные атаки вместо того, чтобы ехать в Сирию или Ирак."Знайте, что кара евреев и крестоносцев там, где вы присутствуете, будет для них куда более неприятно и жестоко", - говорит он.В качестве мишеней для атак Бен Ладен предложил "повсюду искать еврейские объекты", а если таковых по близости нет, то вредить интересам США или НАТО.Также сын архитеррориста призвал избегать огнестрельного оружия, используя ножи и транспортные средства, очевидно почерпнув опыт "интифады Аль-Акса", произошедшей в Израиле в 2015-2016 годах.В видеоролике использовались кадры минимум с двух терактов в Израиле – наезд террориста на группу солдат в Иерусалиме в декабре 2016 года, когда четверо из них погибли, и нападение арабки на охранника при въезде в Бейтар-Иллит в ноябре 2015 годаБен Ладен также призвал атаковать Россию, а в видеоролике были приведены кадры убийства российского посла в Турции Андрея Карлова в декабре 2016 года."Вы будете нашими мишенями до тех пор, пока не выведете свои войска с Аравийского полуострова и со всех исламских стран", - говорит Бен Ладен в видео.