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14.04 12:05   MIGnews.com

Россия: над Сирией перехвачена 71 ракета

Сирийскими ПВО перехвачена 71 крылатая ракета, выпущенная странами Запада по Сирии, заявил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской, передает РИА Новости.

"Перехвачена 71 крылатая ракета. В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО, С-125, С-200, "Бук", "Квадрат" и "Оса". Это свидетельствует о высокой эффективности находящихся на вооружении Сирии комплексов и высокой выучке военнослужащих, подготовленных нашими специалистами", — сказал он на брифинге.
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