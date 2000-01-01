Россия: над Сирией перехвачена 71 ракета

Сирийскими ПВО перехвачена 71 крылатая ракета, выпущенная странами Запада по Сирии, заявил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской, передает РИА Новости.
"Перехвачена 71 крылатая ракета. В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО, С-125, С-200, "Бук", "Квадрат" и "Оса". Это свидетельствует о высокой эффективности находящихся на вооружении Сирии комплексов и высокой выучке военнослужащих, подготовленных нашими специалистами", — сказал он на брифинге.