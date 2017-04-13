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Видео: Америка сбросила `матерь всех бомб` 14.04 08:02   MIGnews.com

Видео: Америка сбросила "матерь всех бомб"

Американские военные сбросили бомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) на комплекс тоннелей ISIS-Хорасан в провинции Нангархар, Афганистан.

Генерал Джон Николсон, командующий войсками США в Афганистане заявил: "По мери того, как потери ISIS-Хорасан растут, и они используют фугасы, тоннели и бункеры для укрепления своей обороны. Это был правильный выбор оружия для уничтожения подобного рода препятствий".

MOAB, весом 10 251 кг, неофициально называют “матерью всех бомб”. Это - самое мощное неядерное оружие в американском арсенале. До вчерашнего дня она ни разу не применялась.

MOAB - не очень сложное оружие. По большому счету, речь идет о гигантской канистре, набитой взрывчаткой H6. Основная цель применения такой бомбы - взрыв над поверхностью и образование гигантского взрыва. Из-за самой силы этого взрыва он может поразить живую силу противника там, где обычные бомбы не могут. Бомба создает ударную волну, покрывающую 150 метров.

Бомба может быть сброшена только с транспортного самолета прямо на цель, используя наведение по GPS.













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