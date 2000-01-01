14.04 10:41 MIGnews.com

Изнасилование на базе Шаетет 13. Показания на следствии

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Второй канал израильского ТВ публикует протоколы допросов двух солдат Шаетет 13 - старшего сержанта Шая Рафаилова и сержанта Давида Суисса, обвиняемых в изнасиловании военнослужащей ЦАХАЛа Даны 27 марта.Рафаилов и Суисса - военные водители, вечером 27 марта везли женщин военнослужащих со стрельбища. Во время поездки они предложили Дане выпить с ними в военном тендере "Саванна". Дана знала родственников Рафаилова, и потому считала, что ничего плохого с ней не случится. Суисса и Рафаилов изнасиловали Дану. Оба сержанта, однако, утверждают, что сексуальные акты были совершены с ее согласия.Дана показала на допросе в военной полиции: “В 22:37 Шай позвал меня и спросил, готова ли я. Ранее мы договорились, что придут и другие девочки, но он сказал: послушай, другие девочки не придут. Я сказала: я не буду сидеть одна с двумя мужчинами. Он сказал: не волнуйся, я найду тебе кампанию”.В Саванне” произошло следующее: “Неожиданно Шай повалил меня и лег рядом со мной. Я сопротивлялась как могла.. по настоящему. Он снял с меня ботинки. Он позвал Суиссу, тот сел рядом с нами. Он уже трогал руками мои половые органы. Суисса тоже залез ко мне в трусы. Я несколько раз пыталась натянуть трусы, но они снова и снова их снимали”.На вопрос следователя, снимала ли она сам трусы, Дана ответила: “Нет. Шай поставил меня на колени. Суисса вышел. Он сорвал с меня трусы и после этого изнасиловал”.На вопрос о том, получила ли она удовольствие от происходящего Дана ответила: “Нет, никакого удовольствия я не получила. Я по настоящему им сопротивлялась, а после этого я была как будто замороженная. Я слаба и душевно и физически. У меня не было сил сопротивляться им. Я была слаба, а они думали, что я согласна”.Рафаилов утверждает, что Дана инициировала половой акт, послав ему sms перед вечеринкой “Ты что, заснул?”По словам Рафаилова, половой акт продолжался семь минут, после чего у него “больше не было сил”. Покидая машину Дана сказала : “Никому об этом не говори”Рафаилов также утверждает, что Суисса не насиловал Дану.На вопрос о том, почему существует разница между его версией и версией Даны, Рафаилов ответил: Она врет… врет. Она отрицает все.. Она кричала: хочу еще, хочу еще, этого было недостаточно!”На вопрос о том, почему она лжет, Рафаилов ответил: “Она была с двумя мужчинами, ей стыдно, может быть, у нее есть друг, может быть ей просто так захотелось… Кто-то сказал ей написать заявление на нас. Все было с полного согласия.. Она лжет… Я надеюсь, что она изменит свои показания, скажет правду, и не разрушит нам жизнь”.Суд над Рафаиловым и Суисса начнется в ближайшие дни. Обвинение представит показания 21 свидетеля - солдаток, служащих с Даной и офицеров, слышавших о случившимся.