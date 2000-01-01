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В Ливане освободили `израильского шпиона` | Фото:14.03 10:25   MIGnews.com

В Ливане освободили "израильского шпиона"

В Бейруте был освобожден известный ливанский актер и режиссер Зияд Итани, который провел несколько месяцев в тюрьме по подозрению в шпионаже в пользу Израиля.

Об этом в среду, 14 марта сообщает Ynet.

По информации ливанских СМИ, недавно стало известно о том, что улики, на основании которых ливанские спецслужбы задержали Зияда Итани, были сфабрикованы офицером Службы киберзащиты Ливана Сюзан аль-Хадж.

Издание отмечает, что в данный момент аль-Хадж арестована.

Согласно данным издания, ей инкриминируют фабрикацию переписки Итани с сотрудницей Моссада.

По версии следствия, Хобейше воспользовалась услугами хакера, взломала компьютер Итани и создала фальшивую страницу, призванную уличить актера в связях с израильскими агентами, а затем инициировала расследование.

Как пишет газета "Аль-Нахар", мотивом этих действий стала личная месть – следователь считала, что Итани виновен в том, что ее сместили с предыдущего поста.

После освобождения с Итани встретился глава правительства Ливана Саад аль-Харири. "Я артист, я сын сцены. Как меня вообще могли обвинить в подобном?" –сказал Зияд.

Адвокат актера сообщил журналистам, что адресата, с которым Итани якобы вел запретную переписку, не существовало в реальности.

Напомним, что 25 ноября 2017 правоохранительные органы Ливана задержали популярного писателя, театральный актер и стенд-ап комик Зияда Итани. Его обвинили в том, что он следил за известными ливанскими политиками, пытался сблизиться с их помощниками и выяснить маршруты их передвижения.

Сообщалось также, что Итани по поручению своих кураторов из Моссада собирал вокруг себя представителей лояльной к Израилю интеллигенции и пытался с их помощью повлиять на общественное мнение.

Согласно версии, которую сейчас ливанские спецслужбы признали ложной, актер регулярно посылал отчеты в Израиль об атмосфере в ливанском обществе и о настроениях разных социальных групп.
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