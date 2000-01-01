По информации ливанских СМИ, недавно стало известно о том, что улики, на основании которых ливанские спецслужбы задержали Зияда Итани, были сфабрикованы офицером Службы киберзащиты Ливана Сюзан аль-Хадж.
Издание отмечает, что в данный момент аль-Хадж арестована.
Согласно данным издания, ей инкриминируют фабрикацию переписки Итани с сотрудницей Моссада.
По версии следствия, Хобейше воспользовалась услугами хакера, взломала компьютер Итани и создала фальшивую страницу, призванную уличить актера в связях с израильскими агентами, а затем инициировала расследование.
Как пишет газета "Аль-Нахар", мотивом этих действий стала личная месть – следователь считала, что Итани виновен в том, что ее сместили с предыдущего поста.
После освобождения с Итани встретился глава правительства Ливана Саад аль-Харири. "Я артист, я сын сцены. Как меня вообще могли обвинить в подобном?" –сказал Зияд.
Адвокат актера сообщил журналистам, что адресата, с которым Итани якобы вел запретную переписку, не существовало в реальности.
Напомним, что 25 ноября 2017 правоохранительные органы Ливана задержали популярного писателя, театральный актер и стенд-ап комик Зияда Итани. Его обвинили в том, что он следил за известными ливанскими политиками, пытался сблизиться с их помощниками и выяснить маршруты их передвижения.
Сообщалось также, что Итани по поручению своих кураторов из Моссада собирал вокруг себя представителей лояльной к Израилю интеллигенции и пытался с их помощью повлиять на общественное мнение.
Согласно версии, которую сейчас ливанские спецслужбы признали ложной, актер регулярно посылал отчеты в Израиль об атмосфере в ливанском обществе и о настроениях разных социальных групп.