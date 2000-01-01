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Модиин свяжут со скоростной ж/д веткой Тель-Авив–Иерусалим15.03 06:33   MIGnews.com

Модиин свяжут со скоростной ж/д веткой Тель-Авив–Иерусалим

Сегодня при участии министра транспорта Исраэля Каца состоялась церемония закладки первого камня в железнодорожный проект "Кешет Модиин".

Управление железных дорог Израиля выполнит работы по строительству железнодорожного пути протяженностью около 2,5 км, который свяжет станции города Модиин и скоростной железнодорожный маршрут Тель-Авив – Иерусалим.

Выступая на церемонии, министр, в частности, сказал: "Мы соединяем Модиин с Иерусалимом и значительно улучшаем работу общественного транспорта. Я отдал распоряжение продвигать следующий этап проекта – железнодорожный путь, который свяжет Ришон-ле-Цион и скоростную линию Тель-Авив – Иерусалим".

Заметим, что стоимость проекта составит около 330 миллионов шекелей. Работы включают в себя также расширение и модернизацию железнодорожной станции "Паатей-Модиин", железнодорожные мосты и пешеходный мост, новую автостоянку рядом с шоссе № 431 (южнее станции). Работы продлятся около двух с половиной лет (до конца 2019 года).

Новый маршрут призван обеспечить удобное соединение с Иерусалимом для жителей Модиина и окрестностей. На линии Модиин - Иерусалим-Ха-Ума планируется пустить два поезда в час в каждом направлении в часы пик. Время проезда по этому маршруту составит около 20-ти минут.

"Это важный проект, - завил министр, и говорят о нем уже давно. К сожалению, его реализация сильно задержалась. Когда я стал министром транспорта, 8 лет назад, мне пришлось начинать весь проект заново. Были приняты соответствующие решения, и заново запущен весь механизм. Проект важен не только для Модиина и окрестностей, но и для жителей Иерусалима и Тель-Авива".

В церемонии также приняли участие мэр города Модиин Хаим Бибас, гендиректор Управления железных дорог Израиля Шахар Аялон другие высокопоставленные гости.
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