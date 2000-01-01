14.03 19:20 MIGnews.com

Автор кодекса солдат ЦАХАЛа: Эльор Азария был неправ

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Лауреат премии Израиля и соавтор кодекса поведения военнослужащих Армии обороны Израиля профессор Аса Кашер считает, что, застрелив обезоруженного солдата, "хевронский солдат" Эльор Азария нарушил свод правил солдат ЦАХАЛа.Об этом он заявил на заседании спецкомиссии Кнессета по вопросам неприкосновенности жизни и "чистоты оружия" в Армии обороны Израиля."Обсуждение Эльора Азарии должна быть исключена из политических дебатов правых и левых. Конечно, мы можем сказать "этот мальчик - наш ребенок". Но под "мальчиком" подразумевается тот кто не является субъектом суда и не должен брать на себя какую-либо ответственность, и это явно не то, что можно сказать о солдате. Солдаты ЦАХАЛа должны нести ответственность и отражать ценности ЦАХАЛа", - говорит профессор Кашер.Он называет неприемлемым убийство террориста, который лежал на земле и не представлял никакой угрозы."Вы можете использовать уже знакомый лозунг "мы не убиваем без надобности". В данном случае не было надобности убивать палестинца, лежавшего на земле. Следовательно это было неверным решением. Анализ произошедшего дает основание для укрепления общественного доверия в ЦАХАЛ. Необходимо игнорировать ненужные шумы на фоне, чтобы мы могли перейти к более важным вопросам", - считает соавтор кодекса поведения израильских солдат.