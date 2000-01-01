14.03 18:28 MIGnews.com

Мосул покинуло больше мирных граждан, чем Восточное Алеппо

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что из Мосула бежало больше беженцев, чем из Восточного Алеппо во время его освобождения.Говоря о гуманитарной ситуации вокруг Мосула, глава МИД РФ заявил, что видевшие кадры иракского города не могут не ощущать тревогу, передает ТАСС."Оттуда уже бежало точно больше мирных граждан, чем покинуло Восточный Алеппо во время операции по его освобождению", - утверждает Лавров.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook заявила, что трагедия Мосула аккуратно обходится в мировом информационном пространстве.Представитель МИД РФ задается вопросом, почему отсутствуют реальные цифры и факты о положении беженцев, и почему о гуманитарной катастрофе в Мосуле не говорят в мировых столицах на центральных пресс-конференциях."Странно, что до сих пор не появился англоязычный твиттер-аккаунт девочки, страдающей в городе Мосул. Что Кристиан Аманпур не задается еженедельно вопросом о том, сколько людей погибло в результате действий сил международной коалиции в этом городе", - пишет Захарова.По словам Захаровой, все это является "страшным примером информационного обмана, устроенного медийным мейнстримом".