ВОЗ и Китай начнут совместное расследование коронавируса
Совместная миссия Всемирной организации здравоохранения и Китая начнет свою работу по расследованию вспышки коронавируса уже в эти выходные и сосредоточится на распространении и тяжести заболевания, заявил директор ВОЗ в пятницу, 14 февраля.
Представители ВОЗ заявили, что миссия также запросит более подробную информацию о том, как, где и когда более 1700 медицинских работников заразились новым вирусом.
"Особое внимание будет уделено пониманию передачи вируса, тяжести заболевания и воздействия текущих мер реагирования."
Китайские власти сообщили о 5 090 новых случаях заболевания в материковом Китае. Общее число инфицированных достигло 63 851, а число смертей от этой болезни, которая теперь называется COVID-19, достигло 1380.