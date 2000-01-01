14.02 21:22 MIGnews.com

ВОЗ и Китай начнут совместное расследование коронавируса

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Совместная миссия Всемирной организации здравоохранения и Китая начнет свою работу по расследованию вспышки коронавируса уже в эти выходные и сосредоточится на распространении и тяжести заболевания, заявил директор ВОЗ в пятницу, 14 февраля.Представители ВОЗ заявили, что миссия также запросит более подробную информацию о том, как, где и когда более 1700 медицинских работников заразились новым вирусом."Особое внимание будет уделено пониманию передачи вируса, тяжести заболевания и воздействия текущих мер реагирования."Китайские власти сообщили о 5 090 новых случаях заболевания в материковом Китае. Общее число инфицированных достигло 63 851, а число смертей от этой болезни, которая теперь называется COVID-19, достигло 1380.