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У Boeing 777 над Тихим океаном развалился двигатель | Фото:14.02 20:04   MIGnews.com

У Boeing 777 над Тихим океаном развалился двигатель

У самолета авиакомпании United Airlines, следовавшего рейсом из Сан-Франциско на Гавайи, в полете развалился двигатель.

Об этом в среду, 14 февраля сообщает The Guardian.

По данным издания, самолет был вынужден совершить аварийную посадку после того, как его двигатель начал разваливаться в воздухе.

По словам представителя авиакомпании Чарльза Хобарта, внешний кожух правого двигателя отвалился во время нахождения самолета в воздухе из-за чего в двигателе появилась вибрация.

Издание отмечает, что на борту самолета находились более 370 пассажиров и членов экипажа.

Газета пишет, инцидент на борту Boeing 777-222 произошел после того, как примерно за 35 минут до того, как рейс должен был приземлиться в Гонолулу, послышался хлопок, и двигатель стал разваливаться. Пилоты немедленно послали сигнал бедствия и совершили аварийную посадку.

В результате инцидента никто не пострадал.

Пассажиры воздушного судна поделились в социальных сетях фотографиями и видеозаписями случившегося. По их словам, это совсем не то, чего они ждали увидеть при полете в отпуск, и это был одним из самых худших дней в их жизни.



"Самый страшный день в моей жизни", - прокомментировала произошедшее одна из пассажирок Maria Falaschi на своей странице в соцсети.


"В инструкции об этом ничего не сказано", — шутит Erik Haddad.

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