14.02 18:51 MIGnews.com
Париж: пьяный мужчина ранил ножом пятерых прохожих
На одной из парижских улиц пьяный мужчина вытащил нож и напал на прохожих, ранив не менее пяти человек.
Об этом в среду, 14 февраля сообщает The Local.
Нападавший попытался скрыться с места преступления, однако был задержан полицией, пишет газета.
В пресс-службе полиции уточняют, что нападавший был опознан благодаря записям с камер видеонаблюдения. После задержания злоумышленника на первое время поместили в вытрезвитель.
Данные о личности задержанного не сообщаются.
По данным издания, инцидент произошел в 11 часов вечера во вторник в северной части Парижа. Полиция еще не указала, было ли нападение связано с террором
Пятеро раненых были доставлены в больницу, где им была оказана медицинская помощь. Жизнь пострадавших вне опасности.
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