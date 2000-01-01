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Париж: пьяный мужчина ранил ножом пятерых прохожих | Фото:14.02 18:51   MIGnews.com

Париж: пьяный мужчина ранил ножом пятерых прохожих

На одной из парижских улиц пьяный мужчина вытащил нож и напал на прохожих, ранив не менее пяти человек.

Об этом в среду, 14 февраля сообщает The Local.

Нападавший попытался скрыться с места преступления, однако был задержан полицией, пишет газета.

В пресс-службе полиции уточняют, что нападавший был опознан благодаря записям с камер видеонаблюдения. После задержания злоумышленника на первое время поместили в вытрезвитель.

Данные о личности задержанного не сообщаются.

По данным издания, инцидент произошел в 11 часов вечера во вторник в северной части Парижа. Полиция еще не указала, было ли нападение связано с террором

Пятеро раненых были доставлены в больницу, где им была оказана медицинская помощь. Жизнь пострадавших вне опасности.
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