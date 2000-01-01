14.02 18:51 MIGnews.com

Париж: пьяный мужчина ранил ножом пятерых прохожих

Поделиться

Все по теме

Комментарии

На одной из парижских улиц пьяный мужчина вытащил нож и напал на прохожих, ранив не менее пяти человек.Об этом в среду, 14 февраля сообщает The Local.Нападавший попытался скрыться с места преступления, однако был задержан полицией, пишет газета.В пресс-службе полиции уточняют, что нападавший был опознан благодаря записям с камер видеонаблюдения. После задержания злоумышленника на первое время поместили в вытрезвитель.Данные о личности задержанного не сообщаются.По данным издания, инцидент произошел в 11 часов вечера во вторник в северной части Парижа. Полиция еще не указала, было ли нападение связано с терроромПятеро раненых были доставлены в больницу, где им была оказана медицинская помощь. Жизнь пострадавших вне опасности.