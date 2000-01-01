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Вред пчелам: ЕС запретил пестицид компании Bayer 14.01 15:06   MIGnews.com

Вред пчелам: ЕС запретил пестицид компании Bayer

Еврокомиссия решила не возобновлять разрешение на пестицид, который вредит пчелам, фактически запретив инсектицид немецкой компании Bayer, известный как тиаклоприд.

"Существует экологическая обеспокоенность, связанная с использованием этого пестицида, в частности, из-за его влияния на подземные воды, а также на здоровье человека в отношении репродуктивной токсичности", - заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, пишет Agropages.

Фермерам не будет позволено использовать инсектицид, который продается под брендами Calypso и Biscaya, после 30 апреля этого года - тогда закончится срок его действующего разрешения.

Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов в январе прошлого года выразило обеспокоенность по поводу того, что активное вещество инсектицида токсично для человека и находится в очень большой концентрации в грунтовых водах.

По словам исследователей, пестицид не только убивает насекомых-вредителей, но и наносит вред пчелам и шмелям, ослабляет их иммунную систему и ухудшает их размножение.


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