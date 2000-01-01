13.12 19:43 MIGnews.com

Работник кошерного магазина спас раненную жертву и был убит

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Дуглас Мигель Родригес, погибший во время стрельбы в кошерном супермаркете в Джерси-Сити, помог спасти раненого клиента, сообщила газета New York Daily News.Согласно отчету, Хаим Дох прибыл в супермаркет JC Kosher во вторник днем ​​со своим двоюродным братом Моше. Когда началась стрельба, Дох получил ранения и бежал к задней двери, которую Родригес, нееврейский иммигрант из Эквадора, держал для него открытым. Ему удалось бежать в безопасное место, но Родригеса и его брата Моше застрелили, когда они пытались выбраться."Когда началась стрельба, он открыл дверь, чтобы [Дох] смог убежать", - сказал свидетель. "И Мигель попал под выстрел."Во вторник во время стрельбы в Джерси-Сити погибли четыре человека и двое нападавших. Помимо Доха и Родригеса в их число входили Миндель Ференц, чья семья владела рынком, и Джозеф Силс, полицейский детектив, который столкнулся с убийцами на близлежащем кладбище, прежде чем они поехали в магазин.Представители правоохранительных органов говорят, что стрелки, которых называли Дэвид Андерсон и Франсин Грэм, были мотивированы антиеврейской ненавистью.