Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











На границе Кении и Сомали прогремел мощный взрыв | Фото:13.10 13:29   MIGnews.com

На границе Кении и Сомали прогремел мощный взрыв

В северо-восточном округе Кении Гарриса взорвалась самодельная мина, установленная на обочине дороги, в результате чего погибли десять полицейских.

Трагедия произошла в субботу, 12 октября, около 16:00 по местному времени, сообщает информационное агентство "Синьхуа".

В нападении обвиняют сомалийскую террористическую группировку "Аш-Шабаб", боевики которой активировали фугас, когда рядом проезжал полицейский автомобиль. Для поимки нападавших были направлены дополнительные силы силовых подразделений.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:00
Диетологи рассказали, как сохранить здоровье суставов
12:58
Турки опять угрожают наводнить ЕС сирийскими беженцами
11:55
Врач рассказала, кто может спасти Заворотнюк
11:23
Парижскому музею Холокоста передали уникальный экспонат
10:52
Онкологи обнаружили неожиданный канцероген
09:38
Поляки выбирают себе Сенат и Сейм
09:06
Японцы нашли способ предотвратить "мужской" рак
08:34
Израиль пригрозил палестинцам блокадой
07:41
Стрельба в Джиср аз-Зарка: среди раненых - ребенок
07:10
Медленная ходьба сигнализирует об опасности для здоровья
04:08
Врачи объяснили снижение производительности труда
03:03
Свитер Курта Кобейна продадут за четверть миллиона фунтов
01:59
Британские футбольные фанаты забросали полицию бутылками
00:57
Кениец пробежал марафон за рекородные два часа
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus