13.10 13:29 MIGnews.com

На границе Кении и Сомали прогремел мощный взрыв

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В северо-восточном округе Кении Гарриса взорвалась самодельная мина, установленная на обочине дороги, в результате чего погибли десять полицейских.Трагедия произошла в субботу, 12 октября, около 16:00 по местному времени, сообщает информационное агентство "Синьхуа".В нападении обвиняют сомалийскую террористическую группировку "Аш-Шабаб", боевики которой активировали фугас, когда рядом проезжал полицейский автомобиль. Для поимки нападавших были направлены дополнительные силы силовых подразделений.