В Берлине прошел стотысячный митинг против правых

В Берлине прошли акции с участием более 100 тысяч человек, чтобы выразить протест против ксенофобии и растущего влияния крайне правых.
Правозащитники организовали митинг, люди несли плакаты с надписями "Неделимы" и "Объединенные против расизма". Как сообщает ВВС, сами организаторы удивились количеству людей, которые пришли поддержать идею.
Ранее в немецком городе Хемниц начались массовые беспорядки из-за убийства немца сирийцем и иракцем. Молодые люди вышли на улицы и стали преследовать беженцев, провоцируя столкновения с полицией.