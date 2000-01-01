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Фото из архива 14.10 06:20   MIGnews.com

В Берлине прошел стотысячный митинг против правых

В Берлине прошли акции с участием более 100 тысяч человек, чтобы выразить протест против ксенофобии и растущего влияния крайне правых.

Правозащитники организовали митинг, люди несли плакаты с надписями "Неделимы" и "Объединенные против расизма". Как сообщает ВВС, сами организаторы удивились количеству людей, которые пришли поддержать идею.

Ранее в немецком городе Хемниц начались массовые беспорядки из-за убийства немца сирийцем и иракцем. Молодые люди вышли на улицы и стали преследовать беженцев, провоцируя столкновения с полицией.


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