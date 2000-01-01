13.09 18:10 MIGnews.com
В Йемене погибли 6 военных из ОАЭ
В одной из южных провинций Йемена погибли шестеро военнослужащих из ОАЭ в автомобильной катастрофе.
Об этом сообщает The Jerusalem Post
со ссылкой на информационное агентство WAM.
Уточняется, что катастрофа произошла на территории провинции Шабва, которая практически отсечена от вооруженного конфликта, продолжающегося с 2014 года. Подробностей аварии пока нет.
ОАЭ является членом возглавляемой Саудовской Аравией военной коалиции, поддерживающей правительство Йемена. Однако Эмираты сокращают свое присутствие в этом регионе на фоне растущей критики.
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