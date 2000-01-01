13.07 16:55 MIGnews.com

Во Франции иммигранты штурмовали Пантенон

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В пятницу в Париже сотни нелегальных иммигрантов из Западной Африки заняли Пантеон и требовали от правительства предоставить им адекватное жилье и юридические документы.Около 700 человек заняли здание, скандируя: "Черные жилеты"."Мы, иммигранты без документов, жители приютов и улиц, занимаем Пантеон, могилы ваших великих граждан ... требуем от премьер-министра предоставить документы всем нелегальным мигрантам во Франции", - скандировали протестующие.В связи со сложившейся ситуацией, для туристов Пантеон был временно закрыт.Французская полиция вывела протестующих на улицу, где те продолжили акцию протеста.