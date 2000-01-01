Во Франции иммигранты штурмовали Пантенон

В пятницу в Париже сотни нелегальных иммигрантов из Западной Африки заняли Пантеон и требовали от правительства предоставить им адекватное жилье и юридические документы.
Около 700 человек заняли здание, скандируя: "Черные жилеты".
"Мы, иммигранты без документов, жители приютов и улиц, занимаем Пантеон, могилы ваших великих граждан ... требуем от премьер-министра предоставить документы всем нелегальным мигрантам во Франции", - скандировали протестующие.
В связи со сложившейся ситуацией, для туристов Пантеон был временно закрыт.
Французская полиция вывела протестующих на улицу, где те продолжили акцию протеста.