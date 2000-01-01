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Солдат ЦАХАЛа избил своего командира 13.06 09:05   MIGnews.com

Солдат ЦАХАЛа избил своего командира

Военный трибунал вынес приговор по делу о солдате, напавшему на своего командира.

Инцидент произошел в офисе командира базы.

Солдат явился к офицеру с требованием о переводе в другую часть. Получив отказ, он набросился на командира с кулаками, повалил на пол, избил ногами и ушел.

Офицеру понадобилась медицинская помощь. Он подал жалобу в военную полицию. Солдат был задержан.

На следствии солдат заявил, что офицер “недооценивал” его и не помогал в решении проблем с долгами, которые возникли у него из-за пристрастия к азартным играм.

Военный трибунал, с учетом того, что солдат не раскаялся в своих действиях и не взял на себя ответственности за них, приговорил его к месяцу военной тюрьмы, двум месяцам условно и выплате 1000 шекелей компенсации командиру.


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