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Россия: не стоит винить Иран в атаке на танкеры | Фото:13.06 20:04   MIGnews.com

Россия: не стоит винить Иран в атаке на танкеры

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в четверг, что пока рано делать какие-либо выводы о нападениях на нефтяные танкеры в Оманском заливе из-за недостатка информации.

Об этом информирует The Jerusalem Post.

"Никто не знает, кто стоит за атакой", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

В четверг в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера, в результате чего один из них загорелся, и обе оказались на плаву, сообщили судоходные компании, что привело к росту цен на нефть на 4% из-за опасений по поводу поставок на Ближний Восток.

Атаке подверглись суда, идентифицированные как Front Altair и Kokuka Courageous.

"Эти события - отражение общей крайней остроты ситуации в регионе", - заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что "не хотелось бы, чтобы события, которые только что произошли и которые трагичны, и которые встряхнули в том числе мировой нефтяной рынок, были бы спекулятивно использованы для дальнейшего нагнетания обстановки в антииранском ключе".


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