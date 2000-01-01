Россия: не стоит винить Иран в атаке на танкеры

"Никто не знает, кто стоит за атакой", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
В четверг в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера, в результате чего один из них загорелся, и обе оказались на плаву, сообщили судоходные компании, что привело к росту цен на нефть на 4% из-за опасений по поводу поставок на Ближний Восток.
Атаке подверглись суда, идентифицированные как Front Altair и Kokuka Courageous.
"Эти события - отражение общей крайней остроты ситуации в регионе", - заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что "не хотелось бы, чтобы события, которые только что произошли и которые трагичны, и которые встряхнули в том числе мировой нефтяной рынок, были бы спекулятивно использованы для дальнейшего нагнетания обстановки в антииранском ключе".