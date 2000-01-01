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5-й Флот США эвакуирует атакованные в Заливе танкеры 13.06 11:00   MIGnews.com

5-й Флот США эвакуирует атакованные в Заливе танкеры

5-й Флот США заявил, что его корабли эвакуируют экипажи двух атакованных в Оманском заливе танкеров.

Базирующееся в Бахрейне командование флота не сообщило о том, кто стоит за атаками и каким образом они были осуществлены.

По сообщению Reuters, атакованы танкеры Front Altair, шедший под флагом  Маршалловых островов, и Kokuka Courageous, под флагом Панамы.

По данным в социальных сетях, Front Altair, который транспортирует 75 тысяч тонн нефти, горит и потерял управление.


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