13.06 11:00 MIGnews.com

5-й Флот США эвакуирует атакованные в Заливе танкеры

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5-й Флот США заявил, что его корабли эвакуируют экипажи двух атакованных в Оманском заливе танкеров.Базирующееся в Бахрейне командование флота не сообщило о том, кто стоит за атаками и каким образом они были осуществлены.По сообщению Reuters, атакованы танкеры Front Altair, шедший под флагом Маршалловых островов, и Kokuka Courageous, под флагом Панамы.По данным в социальных сетях, Front Altair, который транспортирует 75 тысяч тонн нефти, горит и потерял управление.