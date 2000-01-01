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13.06 09:18   MIGnews.com

Израиль: снова двойное самоубийство в отеле

Полиция и врачи скорой помощи были вызваны в отель Ренессанс на улице Ха-Яркон в Тель-Авиве.

В одной из комнат отеля обнаружены тела 60-летней женщины и 65-летнего мужчины.

Предполагается. что мужчина убил женщину, и после этого пытался покончить с собой.

Мужчина, в критическом состоянии, эвакуирован в госпиталь Ихилов в Тель-Авиве. По словам медиков, у мужчины - глубокие порезы на конечностях и большая потеря крови.
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