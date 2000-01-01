13.06 06:49 MIGnews.com

Жертва серийного насильника: меня превратили в секс-игрушку

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Второй канал израильского ТВ показал материал об одной из жертв насильника в ультра-ортодоксальной общине в Иерусалиме.Подозреваемый был владельцем рекламного агентства, сотрудничающего с министерством связи. Он нанимал на работу религиозных девушек в возрасте 17-20 лет. Подозреваемый втирался в доверие к девушкам, становился их “близким другом”. На определенном этапе отношений он отсылал всех работников своего агентства, оставался с жертвой наедине - и совершал изнасилование или непристойный акт. После этого он шантажировал девушек и угрожал, что все расскажет их раввинам и родителям.Девушка рассказывает: “Приходит человек, и использует твои мозги, душу, тело и эмоции - и просто превращает тебя в орудие для удовлетворения своей похоти. Просто играет с тобой, как с секс-игрушкой, и смеется тебе в лицо, а ты страдаешь и страдаешь”.На протяжении последних двух недель полиция провела тайное расследование в отношении бывшего владельца рекламного агентства в Иерусалиме. Расследование началось после получения жалобы от ассоциации “Женщины не молчат”, в которой описывались несколько случаев изнасилований работниц агентства в разные периоды времени. Глава ассоциации Рахель Рошгольд предполагает, что от действий обвиняемого пострадало гораздо больше женщин чем известно на данный момент. Она призывает их вступить в контакт с ассоциацией.