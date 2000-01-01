13.06 12:17 MIGnews.com

Гвинеец заразил израильскую подругу СПИДом

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Гражданин Гвинеи, незаконно проживавший на территории Израиля, подозревается в сексуальном нападении на свою подругу и намеренном заражении ее СПИДом.Гвинеец также подозревается в том, что торговал фальшивыми разрешениями на работу для незаконных мигрантов.Арестованный предстанет 13 июня перед судом Ришон Ле-Циона. Его обвиняют в том, что он выдавал себя за другого человека, мошенничестве, подделке документов, нелегальном нахождении на территории государства и распространении опасного заболевания.