13.05 18:33 MIGnews.com

Париж:арестован второй подозреваемый в нападении на прохожих

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Французская полиция арестовала второго подозреваемого в нападении с ножом на прохожих в Париже прошлой ночью. Речь идет о жителе Страсбурга – столицы региона Гранд-Эст на северо-востоке Франции.В результате нападения погиб один человек и еще 4 получили ранения.Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское Государство", известная как ISIS.Ранее источник во французской судебной системе сообщил, что террорист, убивший 29-летнего мужчину в Париже и ранивший еще четверых, родился в республике Чечня в 1997 году.