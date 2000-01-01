Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









Париж: арестован подозреваемый в нападении на прохожих 13.05 18:33   MIGnews.com

Париж:арестован второй подозреваемый в нападении на прохожих

Французская полиция арестовала второго подозреваемого в нападении с ножом на прохожих в Париже прошлой ночью. Речь идет о жителе Страсбурга – столицы региона Гранд-Эст на северо-востоке Франции.

В результате нападения погиб один человек и еще 4 получили ранения.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское Государство", известная как ISIS.

Ранее источник во французской судебной системе сообщил, что террорист, убивший 29-летнего мужчину в Париже и ранивший еще четверых, родился в республике Чечня в 1997 году.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:27
Взрывы в Индонезии устроила семья с детьми
17:25
Кахлону запретили использовать "нетто"
16:59
Убийство еврейки во Франкфурте
16:42
Провал бойкота ЕС открытия посольства США в Иерусалиме
16:23
Лекарства в Израиле подешевеют
16:22
Теракт в Афганистане: 9 погибших, десятки раненых
15:40
Нетаниягу поздравил израильтян с праздником
15:11
Северная Корея назначила дату уничтожения ядерного полигона
14:28
Газа дала израильтянам 12 часов на эвакуацию в страны исхода  
14:14
День Иерусалима начался с беспорядков на Храмовой горе
13:34
4 посла ЕС поздравят Израиль с открытием посольства США
13:11
Боевики, атаковашие иранский парламент приговорены к смерти
13:04
Maersk Line и MSC меняют курс
13:02
В честь Нетты: "танец цыплят" Биньямина Нетаниягу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus