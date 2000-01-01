13.05 18:33 MIGnews.com
Париж:арестован второй подозреваемый в нападении на прохожих
Французская полиция арестовала второго подозреваемого в нападении с ножом на прохожих в Париже прошлой ночью. Речь идет о жителе Страсбурга – столицы региона Гранд-Эст на северо-востоке Франции.
В результате нападения погиб один человек и еще 4 получили ранения.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское Государство", известная как ISIS.
Ранее источник во французской судебной системе сообщил, что террорист, убивший 29-летнего мужчину в Париже и ранивший еще четверых, родился в республике Чечня в 1997 году.
Поделиться
Все по теме
Комментарии