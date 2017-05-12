Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Шаббат мешает оценить ущерб от всемирной хакерской атаки | Фото: Thinkstock13.05 17:57   MIGnews.com

Шаббат мешает оценить ущерб от всемирной хакерской атаки

До сих пор сложно сказать, стал ли Израиль жертвой всемирной хакерской атаки, поразившей более 70 стран по всему миру. С таким заявлением в субботу, 13 мая, выступил официальный представитель кибербезопасности страны.

Глава Национального киберуправления Барух Кармели утверждает, что на данный момент нет никаких признаков того, что израильские учреждения и компании оказались в числе жертв массовой атаки в Сети.

Однако он отметил, что многие компьютерные сети Израиля в настоящее время не работаю из-за шаббата, поэтому какую-либо оценку можно было сделать только в воскресенье.

"Мы готовимся", - заверил он, добавив, что правительство поддерживает контакт с руководство кибербезопасности в Израиле и во всем мире с целью сведения к минимуму потенциального ущерба.

Между тем министр энергетики Юваль Штайниц объявил о повышении уровня опасности энергетической и водной инфраструктуре Израиля.




Ранее несколько компаний по кибербезопасности, включая Лабораторию Касперского, отметили Израиль как одну из стран-жертв атаки. Утверждение Кармели, похоже, можно расценивать как опровержение этого.

На данный момент более 45 000 атак было зарегистрировано в 74 странах, включая Великобританию, Индию, Китай, Украину и РФ. Вирус, который использовали неопознанные хакеры, уже получил название WannaCry.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:05
Дочь жены Макрона против сплетен о ее матери
16:24
Теракт в Иерусалиме совершил иорданец. Видео
15:58
Крупнейшая партия Норвегии - против бойкота Израиля
15:21
В Британии опасаются влияния РФ на парламентские выборы
15:04
Сноуден связал массовые хакерские атаки с АНБ
14:53
Атака с ножом в Иерусалиме
14:26
В Турции разбился автобусом с туристами
14:23
СМИ: Вирус-вымогатель остановил один человек
14:01
Вирус атаковал Минздрав, МЧС, МВД, РЖД, Сбербанк и Мегафон
13:59
Супер-автогол: швейцарский футболист удивил всех
13:37
Страны G7 будут вести совместную борьбу с кибератаками
12:58
К лику святых свидетелей причислят “чудо в Фатиме”
11:50
Фридман: Израиль не должен вступать в конфронтации с Трампом
10:26
Стрельба в Исфии. Есть раненые
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus