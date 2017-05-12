13.05 17:57 MIGnews.com

Шаббат мешает оценить ущерб от всемирной хакерской атаки

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До сих пор сложно сказать, стал ли Израиль жертвой всемирной хакерской атаки, поразившей более 70 стран по всему миру. С таким заявлением в субботу, 13 мая, выступил официальный представитель кибербезопасности страны.Глава Национального киберуправления Барух Кармели утверждает, что на данный момент нет никаких признаков того, что израильские учреждения и компании оказались в числе жертв массовой атаки в Сети.Однако он отметил, что многие компьютерные сети Израиля в настоящее время не работаю из-за шаббата, поэтому какую-либо оценку можно было сделать только в воскресенье."Мы готовимся", - заверил он, добавив, что правительство поддерживает контакт с руководство кибербезопасности в Израиле и во всем мире с целью сведения к минимуму потенциального ущерба.Между тем министр энергетики Юваль Штайниц объявил о повышении уровня опасности энергетической и водной инфраструктуре Израиля.Ранее несколько компаний по кибербезопасности, включая Лабораторию Касперского, отметили Израиль как одну из стран-жертв атаки. Утверждение Кармели, похоже, можно расценивать как опровержение этого.На данный момент более 45 000 атак было зарегистрировано в 74 странах, включая Великобританию, Индию, Китай, Украину и РФ. Вирус, который использовали неопознанные хакеры, уже получил название WannaCry.