13.05 14:53 MIGnews.com

Атака с ножом в Иерусалиме

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Террорист, вооруженный ножом напал на мужчину и сотрудника полиции у Львиных ворот. Инцидент произошел в субботу, 13 мая, в Иерусалиме.В результате теракта 37-летний мужчина получил ножевые ранения в верхней части тела. Пострадавший был госпитализирован в медицинский центр Шаарей-Цедек.Полицейский, который также получил легкие ранения руки, получил медицинскую помощь на месте происшествия.Силы безопасности нейтрализовали террориста на месте происшествия. Он также получил ранения, однако его состояние неизвестно.