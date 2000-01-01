13.05 14:53 MIGnews.com
Атака с ножом в Иерусалиме
Террорист, вооруженный ножом напал на мужчину и сотрудника полиции у Львиных ворот. Инцидент произошел в субботу, 13 мая, в Иерусалиме.
В результате теракта 37-летний мужчина получил ножевые ранения в верхней части тела. Пострадавший был госпитализирован в медицинский центр Шаарей-Цедек.
Полицейский, который также получил легкие ранения руки, получил медицинскую помощь на месте происшествия.
Силы безопасности нейтрализовали террориста на месте происшествия. Он также получил ранения, однако его состояние неизвестно.
Поделиться
Все по теме
Комментарии