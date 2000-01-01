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Стрельба в Исфии. Есть раненые | Фото: Thinkstock13.05 10:26   MIGnews.com

Стрельба в Исфии. Есть раненые

Четыре молодых человека были ранены в результате стрельбы, которую открыл неизвестный.

Инцидент произошел в субботу, 13 мая, в районе друзско-арабской деревни Исфия на коре Кармель, недалеко от Хайфы.

Сообщается, что пострадавшим от 25 до 30 лет. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления.

По данным полиции двое получили легкие ранения, а остальные находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие были госпитализированы в ближайшие больницы.

По факту инцидента полиция начала расследование. На данный момент проходит операция по поиску преступника.
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