13.05 10:26 MIGnews.com

Стрельба в Исфии. Есть раненые

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Четыре молодых человека были ранены в результате стрельбы, которую открыл неизвестный.Инцидент произошел в субботу, 13 мая, в районе друзско-арабской деревни Исфия на коре Кармель, недалеко от Хайфы.Сообщается, что пострадавшим от 25 до 30 лет. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления.По данным полиции двое получили легкие ранения, а остальные находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие были госпитализированы в ближайшие больницы.По факту инцидента полиция начала расследование. На данный момент проходит операция по поиску преступника.