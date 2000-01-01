13.05 10:26 MIGnews.com
Стрельба в Исфии. Есть раненые
Четыре молодых человека были ранены в результате стрельбы, которую открыл неизвестный.
Инцидент произошел в субботу, 13 мая, в районе друзско-арабской деревни Исфия на коре Кармель, недалеко от Хайфы.
Сообщается, что пострадавшим от 25 до 30 лет. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления.
По данным полиции двое получили легкие ранения, а остальные находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие были госпитализированы в ближайшие больницы.
По факту инцидента полиция начала расследование. На данный момент проходит операция по поиску преступника.
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