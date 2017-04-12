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Трагедия в Песах: три человека пропали в водах Кинерета 13.04 06:57   MIGnews.com

Трагедия в Песах: три человека пропали в водах Кинерета

На протяжении всей минувшей ночи продолжались поиски трех молодых людей, которых унесло волной, поднявшейся из-за сильного ветра, на середину Кинерета.










Трех молодых людей, плававших на надувных матрасах, унесло на середину озера в утром 12 апреля. Поиски, с помощью полицейских патрульных катеров, рыбацких лодок, гидроциклов и добровольцев продолжались весь день и всю ночь.

Семьи пропавших все еще стоят на берегу, хотя надежда на то, что кого-то найдут уходит с каждым часом.

Речь идет о трех различных инцидентах. В одном случае молодой человек и молодая женщина купались в озере в тот момент, когда поднялась волна, и их смыло с матрасов. Женщину спасли отдыхающие, ее друга до сих ищут.

Во втором случае два 17-летних подростка плыли на надувных матрасах - пока они не взорвались. Одного удалось спасти, второй числится пропавшим без вести.

В третьем случае группа 17-летних подростков плыла на матрасах с пляжа Леванон в западном направлении. Их накрыло волной. Двум юношам удалось спастись, розыски третьего продолжаются.
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