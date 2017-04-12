Трагедия в Песах: три человека пропали в водах Кинерета

Трех молодых людей, плававших на надувных матрасах, унесло на середину озера в утром 12 апреля. Поиски, с помощью полицейских патрульных катеров, рыбацких лодок, гидроциклов и добровольцев продолжались весь день и всю ночь.
Семьи пропавших все еще стоят на берегу, хотя надежда на то, что кого-то найдут уходит с каждым часом.
Речь идет о трех различных инцидентах. В одном случае молодой человек и молодая женщина купались в озере в тот момент, когда поднялась волна, и их смыло с матрасов. Женщину спасли отдыхающие, ее друга до сих ищут.
Во втором случае два 17-летних подростка плыли на надувных матрасах - пока они не взорвались. Одного удалось спасти, второй числится пропавшим без вести.
В третьем случае группа 17-летних подростков плыла на матрасах с пляжа Леванон в западном направлении. Их накрыло волной. Двум юношам удалось спастись, розыски третьего продолжаются.