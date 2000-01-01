Так пытались убить Рами Хамдаллу. Видео взрыва

В связи с покушением на жизнь премьер-министра Палестинской автономии Рами Хамдаллы был арестован ряд подозреваемых. ХАМАС продолжает расследовать обстоятельства произошедшего и мотивы, которые могли двигать злоумышленниками.
Тем временем в Сети была выложена непосредственная видеозапись взрыва.
Hamas condemns the crime of targeting the Palestinian Prime Minister Rami Hamadallah, considering it part of the attempt aiming to destabilise security in Gaza and to foil efforts to achieve national unity. pic.twitter.com/ZoyNYn2oPm
В самой группировке также осудили теракт, назвав его целью "подрыв примирения с ПА". Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийе лично позвонил Хамдалле, осудив нападение и обещав расследовать случившееся.
Сообщается о семи пострадавших, однако ни Рами Хамдаллы, ни сопровождавшего его начальник разведки ПА Маджид Фарадж среди них нет. После теракта они продолжили путь на церемонию открытия нового завода по очистке сточных вод, после которой вернулись в Рамаллу.
Для этого палестинские чиновники связались с израильскими военными, чтобы координировать переход. В свою очередь на КПП "Эрез" израильские врачи оказали медицинскую помощь пострадавшим в результате нападения.