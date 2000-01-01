Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Так пытались убить Рами Хамдаллу. Видео взрыва13.03 14:02   MIGnews.com

Так пытались убить Рами Хамдаллу. Видео взрыва

В связи с покушением на жизнь премьер-министра Палестинской автономии Рами Хамдаллы был арестован ряд подозреваемых. ХАМАС продолжает расследовать обстоятельства произошедшего и мотивы, которые могли двигать злоумышленниками.

Тем временем в Сети была выложена непосредственная видеозапись взрыва.



В результате были повреждены три автомобиля из кортежа палестинского премьера. На одном из транспортных средств видны следы крови.

Несмотря на то, что никто до сих пор не взял на себя ответственность за атаку, Рамалла винит в этом ХАМАС.


В самой группировке также осудили теракт, назвав его целью "подрыв примирения с ПА". Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийе лично позвонил Хамдалле, осудив нападение и обещав расследовать случившееся.

Сообщается о семи пострадавших, однако ни Рами Хамдаллы, ни сопровождавшего его начальник разведки ПА Маджид Фарадж среди них нет. После теракта они продолжили путь на церемонию открытия нового завода по очистке сточных вод, после которой вернулись в Рамаллу.

Для этого палестинские чиновники связались с израильскими военными, чтобы координировать переход. В свою очередь на КПП "Эрез" израильские врачи оказали медицинскую помощь пострадавшим в результате нападения.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:43
Предотвращена попытка контрабанды формы ЦАХАЛа в сектор Газы
17:07
"Сделаем все возможное для спасения правого правительства"
16:39
Брак принца Гарри и Маркл пополнит госказну на $1,4 млрд
16:08
"Это не закон о призыве, а закон об уклонении от призыва"
16:01
Аббас прервал визит в Иорданию из-за покушения на Хамдаллу
15:44
Турецкие военные окружили Африн
15:42
Из Восточной Гуты вышла вторая группа мирных жителей
15:24
После Египта ISIS атакует Израиль
15:03
IKEA построит новый торговый центр в Израиле
14:42
Мусульманин открыл первые курсы иврита в Индонезии
14:16
В 2017 году 33% продуктов в Израиле выбросили в мусор
13:38
HBO снимет ремейк израильской драмы о "детках из клетки"
13:30
Кнессет принял закон об ограничении обращения наличных
12:42
Лидер Free Gaza признала, что Израиль не лгал о Мави Мармара
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus