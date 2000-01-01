Турецкие военные окружили Африн

Армия Турции окружила город Африн на севере Сирии, который удерживают курды. Так войска и союзники-сирийские повстанцы взяли так называемые "территории критического значения" в регионе Африн.
Пока никакой официальной информации от представителей курдов не поступало, пишет ВВС.
Как известно, ранее турецкая сторона опровергла официальное сообщение мониторинговых групп и сирийских госСМИ о том, что военнослужащие Турции использовали химоружие против гражданских лиц во время операции "Оливковая ветвь".
Отметим, местные врачи и сирийские СМИ передавали, что турецкие силы напали на анклав курдов в Африн 16 февраля, после чего люди жаловались на проблемы с дыханием и другие недуги, которые указывали на отравление газом.
Справка."Оливковая ветвь" - военная операция вооруженных сил Турции и протурецких вооруженных формирований сирийской оппозиции на севере Сирии. Официально операция началась 20 января 2018. Цель - вытеснение курдов с западной части сирийского Курдистана. Курды же заявляют о десятках погибших и раненых среди местного населения за военных действий Турции.