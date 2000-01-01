12.11 13:21 MIGnews.com
В Англии от средневекового замка откололась стена
В английском городе Льюис на дом обрушилась 600-тонная стена средневекового замка.
Когда во второй половине дня понедельника поступил сигнал об обвале, было неизвестно, есть ли на месте обвала люди и не оказались ли они в ловушке под обломками.
Из-за этого на месте аварии задействовали собак, обученных поиску в зонах землетрясений, пишет BBC
.
Спасатели позже сообщили, что поиски завершились без жертв.
Стена замка обвалилась на соседний сад и дом.
Сообщается, что в последние недели на стене велись работы по удалению плюща.
Пресс-секретарь Сассекского археологического общества владельцев замков сказала, что разрушенная стена находилась в частной собственности.
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