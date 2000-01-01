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В Англии от средневекового замка откололась стена 12.11 13:21   MIGnews.com

В Англии от средневекового замка откололась стена

В английском городе Льюис на дом обрушилась 600-тонная стена средневекового замка.

Когда во второй половине дня понедельника поступил сигнал об обвале, было неизвестно, есть ли на месте обвала люди и не оказались ли они в ловушке под обломками.

Из-за этого на месте аварии задействовали собак, обученных поиску в зонах землетрясений, пишет BBC.

Спасатели позже сообщили, что поиски завершились без жертв.

Стена замка обвалилась на соседний сад и дом.

Сообщается, что в последние недели на стене велись работы по удалению плюща.

Пресс-секретарь Сассекского археологического общества владельцев замков сказала, что разрушенная стена находилась в частной собственности.



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