12.10 09:32 MIGnews.com

К Японии несется мощнейший тайфун за 60 лет

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В Японии один человек погиб, и более миллиона могут быть эвакуированы из-за мощного тайфуна, который принесет с собой самые сильные дожди и ветры за последние 60 лет. Общественный вещатель NHK сообщает, что в префектуре Тиба погиб мужчина, когда его машина перевернулась.Ряд муниципальных органов власти выпустили рекомендации по эвакуации в районы, особенно подверженные риску наводнений и оползней, в том числе некоторые в самом густонаселенном районе Большого Токио, сообщает NHK. Тайфун Hagibis, что означает "скорость" на тагальском языке на Филиппинах, должен в конце субботы обрушиться на главный остров Японии Хонсю.Министерство обороны создало новую учетную запись в Твиттере для распространения информации об усилиях по оказанию помощи при бедствиях.Магазины, фабрики и метро были закрыты в качестве меры предосторожности, в то время как организаторы Формулы-1 Японии отменили все тренировочные и квалификационные сессии, запланированные на субботу.В субботу и воскресенье на тихоокеанском побережье Хонсю продолжают бушевать штормы, а также проливные дожди, вызывающие наводнения и оползни. Тайфун Ида, известный в Японии как "Тайфун Каногава", убил более 1000 человек в 1958 году.