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Возле тюрьмы с ИГИЛовцами в Сирии возрвалась машина | Фото:12.10 14:28   MIGnews.com

Возле тюрьмы с ИГИЛовцами в Сирии возрвалась машина

Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что ночью в тюрьме, в которой содержатся заключенные террористы Исламского государства, взорвалась машина. Это произошло в городе Хасака на северо-востоке Сирии. Курды направили подкрепление к месту происшествия, чтобы предотвратить побег.
 
Официальный представитель возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (СДФ) подтвердил отчет в группе WhatsApp, управляемой СДФ.
 
В пятницу СДФ сообщили, что пять боевиков Исламского государства сбежали из тюрьмы в Камишли после обстрела неподалеку от Турции. Также в пятницу женщины, связанные с Исламским государством, напали на представителей сил безопасности с палками и камнями во время массовых беспорядков в лагере.
 
На этой неделе курдский чиновник заявил, что заключенные Исламского государства могут сбежать, поскольку силы безопасности под руководством курдов противостоят новому турецкому наступлению в северной Сирии, и их способность охранять задержанных ослабевает.


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