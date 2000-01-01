"Похоже на попытку убийства": стрельба в Хайфе

По сообщениям израильских СМИ, в пятницу вечером, 11 октября, в Хайфе 22-летний мужчина получил серьезные ранения в результате перестрелки. Маген Давид Адом (MDA) направил его в медицинский центр Рамбам.
Фельдшер MDA Том Гришин рассказал Маариву: "Когда мы приехали, был переполох. Мы увидели молодого человека, лежащего на дороге в полном сознании. Он получил огнестрельные ранения, мы оказали ему медицинскую помощь, и эвакуировали его в больницу. Его состояние было стабильно тяжелым".
"Это похоже на попытку убийства", - сказал высокопоставленный сотрудник полиции. Свидетельство указывает, что в него стреляли из транспортного средства, которое скрылось с места происшествия, согласно чиновнику.