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Фото: pixabay.com - 12019 12.10 09:48   MIGnews.com

В Уганде оползень похоронил под собой десятки человек

По меньшей мере, 31 человек погиб когда оползень спустился по склонам горы. Город Эльгон, что в восточной части Уганды, пострадал от разрушения домов и захоронений животных, сообщает Reuters.

Как сообщил официальный представитель правительства страны, комиссар по готовности к стихийным бедствиям и управлению Мартин Овор, уточнил, что в четверг днем оползни спустились на небольшой городок, расположенный на склонах гор.

Регион, близкий к границе с Кенией, подвержен оползням, в последние годы на территории произошло несколько подобных трагических случаев.


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