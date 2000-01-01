12.10 09:48 MIGnews.com

В Уганде оползень похоронил под собой десятки человек

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По меньшей мере, 31 человек погиб когда оползень спустился по склонам горы. Город Эльгон, что в восточной части Уганды, пострадал от разрушения домов и захоронений животных, сообщает Reuters.Как сообщил официальный представитель правительства страны, комиссар по готовности к стихийным бедствиям и управлению Мартин Овор, уточнил, что в четверг днем оползни спустились на небольшой городок, расположенный на склонах гор.Регион, близкий к границе с Кенией, подвержен оползням, в последние годы на территории произошло несколько подобных трагических случаев.