Жертвами землетрясения в Индонезии стали 2088 человек

По данным источников агентства, жертв катаклизма может быть намного больше, поскольку пропавшим без вести все еще числятся почти 680 человек. Кроме того, в результате разрушительной стихии 4612 человек ранены.
Представитель агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо сказал на брифинге в Джакарте, что поиск продолжится до вечера пятницы.
Напомним, в Индонезии 28 сентября состоялись два мощных землетрясения. Позже стало известно, что после землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии зафиксировали 170 повторных подземных толчков (афтершоков).