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Жертвами землетрясения в Индонезии стали 2088 человек | Фото:12.10 21:51   MIGnews.com

Жертвами землетрясения в Индонезии стали 2088 человек

Землетрясения и цунами, которые обрушились на индонезийский остров Сулавеси на прошлой недели, унесли жизни уже 2088 человек.

Об этом в пятницу, 12 октября сообщает Анадолу, передает Корреспондент.net.

По данным источников агентства, жертв катаклизма может быть намного больше, поскольку пропавшим без вести все еще числятся почти 680 человек. Кроме того, в результате разрушительной стихии 4612 человек ранены.

Представитель агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо сказал на брифинге в Джакарте, что поиск продолжится до вечера пятницы.

Напомним, в Индонезии 28 сентября состоялись два мощных землетрясения. Позже стало известно, что после землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии зафиксировали 170 повторных подземных толчков (афтершоков).


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