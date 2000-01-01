12.10 11:16 MIGnews.com

В Израиле приземлился воздушный шар с бомбой и посланием

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Воздушный шар с привязанным взрывным устройством и надписью на арабском был обнаружен на улице Шпринцака в городе Ришон-ле-Цион, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.На шаре была арабская надпись, он был замечен недалеко от центра города и зацепился за перила на обочине дороги. Полицейские саперы немедленно прибыли на место происшествия и нейтрализовали устройство, прикрепленное к воздушному шару.Полиция Израиля выступила с заявлением после инцидента, призывая израильтян звонить в полицию на экстренной горячей линии 100, если они видят подозрительный объект и ни при каких обстоятельствах не подходить к таким воздушным шарам.