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Мусульманский фельдшер рассказал, как спас еврейку от смерти 12.07 09:55   MIGnews.com

Мусульманский фельдшер рассказал, как спас еврейку от смерти

Свадьба – торжественное событие, которое нередко встречают со слезами радости на глазах. Однако свадьба в Израиле, состоявшаяся на прошлой неделе, впечатлила многих настолько, что большинство не смогло сдержать своих слез и не по причине радости.

Муавия Каба, мусульманский фельдшер в подразделении реагирования United Hatzalah, специально появился на свадьбе Шахары Кугельмас и Нир Давида и рассказал присутствующим гостям шокирующую историю. В апреле 2009 года он прибыл на место автокатастрофы после того, как Шахара уже была объявлена умершей.

Машина, в которой ехала Шахара, врезалась в дерево на перекрестке Сиркин, недалеко от Петах-Тиквы.

"Когда я прибыл туда через две минуты, врач сказал мне: "Это смертельно раненая девушка, не трогайте ее. Я уже считаю ее мертвой. Давайте лечить водителя", – вспоминает Каба. На что медик ответил, что он будет лечить девушку, в то время как другой врач занимался водителем.

"Когда я приехал в город, у нее остановилось сердце. И, согласно протоколу, доктор был прав, мы должны были объявить о смерти. Но я чувствовал, что мне все еще нужно попытаться спасти ее", – сказал Каба под аплодисменты гостей свадьбы.


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