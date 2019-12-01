В Судане задержаны 68 офицеров

Согласно полученной информации, задержаны 68 офицеров, принимавших участие в неудавшемся путче. В отношении них проводится расследование, пишет Sudan.Liveuamap.
Как известно, армия Судана взяла управление государством в свои руки 11 апреля после отстранения от власти президента Омара аль-Башира. У штаб-квартиры армии проводится сидячая забастовка, участники которой добиваются передачи власти гражданским силам.
Несколько дней назад Военный совет предупредил о намерении принять правовые меры против этой забастовки, которая из акции протеста превратилась в рассадник преступности и начала создавать реальную угрозу безопасности страны. Там неоднократно вспыхивали перестрелки и беспорядки, приводившие к человеческим жертвам.