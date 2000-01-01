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Египет открыл границу с Газой накануне новых акций протеста | Фото:12.04 17:43   MIGnews.com

Египет открыл границу с Газой накануне новых акций протеста

Накануне запланированных на завтрашний день масштабных акций протеста, которые будут проходить у административной границы Газы и Израиля, власти Египта решили временно возобновить работу пограничного терминала "Рафиах".

Об этом в четверг, 12 апреля сообщает The Times of Israel.

Согласно данным Министерства внутренних дел Газы, терминал будет работать в течение трех дней, то есть – с четверга по субботу, а решение о временном возобновлении его работы мотивировано "причинами гуманитарного характера".

По данным AFP, уже сегодняшним утром границу пересек автобус, в котором находилось около семидесяти человек, включая многочисленных женщин и детей.

Отметим, что терминал "Рафиах" закрыт значительно больше времени, чем открыт. Например, сегодня он открылся только в четвертый раз в текущем году.

Пятница ознаменует третью неделю в ряду массовых палестинских протестов, получивших название "Марш возвращения". Лидеры ХАМАСа заявили демонстрантам, что конечная цель протестов - стереть границу и освободить Палестину.

Напомним, протесты, недалеко от границы с Израилем, собрали около 30 000 палестинцев в первую пятницу и около 20 000 во вторую.
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