Египет открыл границу с Газой накануне новых акций протеста
Накануне запланированных на завтрашний день масштабных акций протеста, которые будут проходить у административной границы Газы и Израиля, власти Египта решили временно возобновить работу пограничного терминала "Рафиах".
Согласно данным Министерства внутренних дел Газы, терминал будет работать в течение трех дней, то есть – с четверга по субботу, а решение о временном возобновлении его работы мотивировано "причинами гуманитарного характера".
По данным AFP, уже сегодняшним утром границу пересек автобус, в котором находилось около семидесяти человек, включая многочисленных женщин и детей.
Отметим, что терминал "Рафиах" закрыт значительно больше времени, чем открыт. Например, сегодня он открылся только в четвертый раз в текущем году.
Пятница ознаменует третью неделю в ряду массовых палестинских протестов, получивших название "Марш возвращения". Лидеры ХАМАСа заявили демонстрантам, что конечная цель протестов - стереть границу и освободить Палестину.
Напомним, протесты, недалеко от границы с Израилем, собрали около 30 000 палестинцев в первую пятницу и около 20 000 во вторую.