12.04 14:26 MIGnews.com

Около 12 000 человек будут перемещены по территории Сирии

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Ливанский чиновник, близкий к сирийскому правительству, сообщил, что около 12 000 человек будут перемещены по территории Сирии в среду, 12 апреля, в запланированном перемещении населения, организованном между правительством и повстанцами.Чиновник, который попросил анонимности, заявил, что 3,800 человек будут эвакуированы из районов, удерживаемых силами оппозиции вокруг Дамаска в провинцию Идлиб, удерживаемую мятежниками и расположенную на севере Сирии.Отмечается, что еще 8 000 человек будут перемещены из двух проправительственных городов в районы, находящиеся под надзором правительства.