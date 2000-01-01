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Около 12 000 человек будут перемещены по территории Сирии 12.04 14:26   MIGnews.com

Около 12 000 человек будут перемещены по территории Сирии

Ливанский чиновник, близкий к сирийскому правительству, сообщил, что около 12 000 человек будут перемещены по территории Сирии в среду, 12 апреля, в запланированном перемещении населения, организованном между правительством и повстанцами.

Чиновник, который попросил анонимности, заявил, что 3,800 человек будут эвакуированы из районов, удерживаемых силами оппозиции вокруг Дамаска в провинцию Идлиб, удерживаемую мятежниками и расположенную на севере Сирии.

Отмечается, что еще 8 000 человек будут перемещены из двух проправительственных городов в районы, находящиеся под надзором правительства.
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