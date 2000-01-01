12.03 09:58 MIGnews.com

Коронавирус: минздрав выпустил новую директиву для населения

По возможности не следует собирать большие группы людей в одном месте. Если мероприятие все-таки проводится, необходимо сократить число его участников, насколько это возможно. В любом случае, оно не должно превышать 100 человек.

Министерство здравоохранения обсудит с Советом по высшему образованию возможность открытия учебного года в формате дистанционного, а не фронтального обучения.

Образовательные учреждения (исключая академические), предприятия и организации могут продолжать функционировать в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и других релевантных органов.

Медицинскому персоналу, занимающемуся лечением пациентов, разрешено собираться только в рабочих целях, группами не более 15 человек.

Спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. Если в них участвуют игроки или судьи из-за рубежа, следует придерживаться инструкций Министерства здравоохранения, касающихся спортивной сферы.

На ответственности магазинов и торговых центров - стараться не допускать большого скопления людей и регулировать наплыв посетителей в реальном времени. А посетители магазинов и торговых центров должны сохранять разумную дистанцию с другими людьми.

В рамках подготовки к следующим шагам по предотвращению распространения вируса работодатели должны максимально подготовиться и подготовить своих сотрудников к дистанционной работе.

Все люди с температурой 38 градусов и выше и респираторными симптомами (кашлем или одышкой) обязаны находиться в домашнем карантине до окончания двух дней с момента стабилизации температуры, вне зависимости от проведения теста на коронавирус, и вести себя как обычно в таких ситуациях.

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Целью новых правил является снижение вероятности заражения и предотвращение распространения заболевания в Израиле. В дополнение к строгому соблюдению личной гигиены и гигиены окружающей среды необходимо проявлять осторожность и избегать многолюдных мест.Из-за сложности соблюдения этого принципа и с целью обеспечения нормальной жизни в Израиле будут установлены исключения.