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Каталонцы хотят жить в независимой республике 12.03 15:17   MIGnews.com

Каталонцы хотят жить в независимой республике

В воскресенье, 11 марта, в Барселоне десятки тысяч митингующих заполнили улицы – они требовали объявить независимость Каталонии от Испании.

По оперативной информации правоохранительных органов, в шествии приняли участие примерно 45 тыс. активистов, пишет DW.

Недовольные каталонцы выступают за формирование правительства, от которого они хотят практических шагов для отделения автономии от Испании. Инициатором акции являлось Нацдвижение "Каталонская национальная ассамблея" (КНА).

Вице-президент КНА Агусти Алькоберро утверждает, что больше 2 млн жителей Каталонии желают двигаться в направлении каталонской республики.
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