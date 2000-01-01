12.03 14:58 MIGnews.com

В Иране обнаружили черный ящик разбившегося самолета

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Поисковые отряды нашли чёрный ящик турецкого самолета, разбившегося в Иране. Об этом сообщил заместитель губернатора иранской провинции Чехармехаль и Бахтиария Джафар Мардани.Отмечается, что ящик передадут властям для дальнейшего расследования.В ближайшее время в Иран прибудут представители Турции и родственники жертв трагедии.Напомним, 11 марта на западе страны разбился турецкий пассажирский самолет. На борту лайнера находились 11 человек, которые погибли в результате катастрофы.Среди погибших была и дочь известного турецкого предпринимателя Хюсейна Башарана.