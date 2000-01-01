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12.03 17:33   MIGnews.com

Каир станет одним из самых густонаселенных городов мира

В этом году население Каира вырастет на 500 000 человек, что больше, чем в любом другом городе мира и усилит давление на египетскую экономику, которая пытается восстановиться после 6 лет политических потрясений.

В Большом Каире, столичном регионе, включающем города Каир, Гизу и Калубию, проживает около 22,8 млн. человек, а в 2017 году население пополнится еще на полмиллиона, говорится в отчете Euromonitor International, опубликованном на прошлой неделе.

Пополнение составляет четверть населения Египта, в котором сейчас проживает 92 миллиона человек. Национальный естественный прирост населения, составляющий 2,4 % в год, вдвое превышает средний показатель по другим развивающимся странам, сказал Мохамед Абдельгалиль, советник официального статистического агентства CAPMAS.

Затянувшаяся бедность в южном Египте приводит многие семьи к необходимости иметь нескольких детей в надежде, что они могут стать источниками дохода. Эти дети, в конечном итоге, мигрируют в более крупные города, так как у них мало возможностей для трудоустройства в родных городах.
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