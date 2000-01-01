12.02 16:06 MIGnews.com

В Израиле стало больше гомофобов

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В 2019 году в Израиле было зафиксировано на 36% больше инцидентов, связанных с ненавистью к представителям сексуальных меньшинств, чем годом ранее.Об этом свидетельствуют данные в докладе некоммерческой организации Aguda — Israel’s LGBT Task Force.Так, в прошлом году зарегистрировано 2125 гомофобных инцидентов. Таким образом проявление ненависти к представителям сексуальных меньшинств имело место один раз в четыре часа.Большинство происшествий замечены в интерактивном пространстве. Они участились на 58% через месяц после поддержки министром просвещения теории заговора в отношении ЛГБТ-сообщества.29% инцидентов произошли в семьях. 272 подростка вынуждены уйти из дома из-за отказа родственников нормально воспринимать их ориентацию, 8% инцидентов произошли в общественных местах, а 5% – в образовательных заведениях.Лидерами по проявлениям нетерпимости к сексуальным меньшинствам оказались Тель-Авив (60%), Хайфа (11%), Беэр-Шева (10%) и Иерусалим (9%).