Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Ангары с истребителями ЦАХАЛа затопило дождевой водой | Фото:12.01 20:48   MIGnews.com

Ангары с истребителями ЦАХАЛа затопило дождевой водой

На прошлой неделе несколько истребителей ЦАХАЛа были повреждены из-за проливных дождей. Некоторые ангары оказались затоплеными.

Сообщается, что ремонт обойдется в десятки миллионов шекелей.

"Несколько самолетов были повреждены. Они будут отремонтированы и вернутся к работе в ближайшие дни", - заявили военные.

На прошлой неделе произошло большое наводнение вдоль побережья и в пустыне Негев. По данным израильских сил обороны, в результате шторма сильно пострадала нераскрытая база военно-воздушных сил на юге Израиля. Огромное количество дождевой воды залилось в крытые ангары, где хранились истребители.

Фотография одного из самолетов, истребителя F-16, разлетелась по социальным сетям. Военные не будут указывать точное количество и разновидности самолетов, поврежденных в результате наводнения.

В новостях на 12 канале также сообщалось, что из затопленных ангаров эвакуировали несколько механиков - высота воды достигала более 1,5 метров.

По словам военных, сотрудники базы ВВС за выходные выкачали дождевую воду из ангаров.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:23
В Модиин-Илит автобус насмерть сбил ребенка
20:05
Стрельба в Нагарии: есть пострадавшие
18:40
В Абу-Даби состоялась первая в истории церемония брит мила
17:13
Украина: массовая драка между евреями и местными в Умани
17:06
Внучку британской королевы лишили водительских прав
16:36
Иран: От слухов к признанию
16:27
"Ликуд" направил петицию в Верховный суд против Эяля Инона
16:05
"Железный купол" успешно прошел серию испытаний
16:04
Нетаниягу: Иран координирует терроризм и лжет
15:39
Нетаниягу обвинил Иран во лжи о катастрофе самолета МАУ
15:38
Онколог предупредила о смертельной опасности ряда продуктов
15:08
Единственная олимпийская призерка Ирана сбежала в Европу
14:52
Нетаниягу провел совещание из-за таксистов: что решили
14:29
Иранцы в ярости: власти скрывают от нас правду
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus