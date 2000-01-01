12.01 20:48 MIGnews.com

Ангары с истребителями ЦАХАЛа затопило дождевой водой

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На прошлой неделе несколько истребителей ЦАХАЛа были повреждены из-за проливных дождей. Некоторые ангары оказались затоплеными.Сообщается, что ремонт обойдется в десятки миллионов шекелей."Несколько самолетов были повреждены. Они будут отремонтированы и вернутся к работе в ближайшие дни", - заявили военные.На прошлой неделе произошло большое наводнение вдоль побережья и в пустыне Негев. По данным израильских сил обороны, в результате шторма сильно пострадала нераскрытая база военно-воздушных сил на юге Израиля. Огромное количество дождевой воды залилось в крытые ангары, где хранились истребители.Фотография одного из самолетов, истребителя F-16, разлетелась по социальным сетям. Военные не будут указывать точное количество и разновидности самолетов, поврежденных в результате наводнения.В новостях на 12 канале также сообщалось, что из затопленных ангаров эвакуировали несколько механиков - высота воды достигала более 1,5 метров.По словам военных, сотрудники базы ВВС за выходные выкачали дождевую воду из ангаров.